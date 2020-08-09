У Мінську затримали трьох журналістів російського телеканалу

"У Мінську затримані кореспонденти "Дождя" Володимир Роменський і Василь Полонський, а також оператор Микола Антіпов", - повідомляє телеканал із посиланням на телеграм-канал Nexta Live, який опублікував відео затримання журналістів.

Вказано, що на відео видно, як люди в цивільному та в масках кладуть їх на асфальт і відвозять у невідомому напрямку.

Також повідомляється, що представник штабу незареєстрованого кандидата Віктора Бабарико, соратниця Світлани Тіхановської Марія Колеснікова розповіла, що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

Нагадаємо, що напередодні у Мінську в Білорусі затримали кореспондентів телеканалу "Настоящее Время" — українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Бранюка. За кілька годин затриманих журналістів-громадян України у столиці Білорусі — депортували на територію України.

Також нагадаємо, семеро людей зі штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, основної суперниці чинного президента країни, були затримані, один з них не виходить на зв'язок.

Як повідомляв УНН, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори.