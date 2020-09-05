В Минске задержали студентов, принимавших участие в Марше солидарности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. ОМОН задержал студентов, принимавших участие в Марше Солидарности в столице Беларуси - Минске, об этом УНН сообщает со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.
В Интернете появилось видео с улицы Карла Маркса в Минске, где была колонна студентов, участвовавших в акции солидарности.
Сотрудники спецназа в масках хватают студентов - девушек и парней - и затягивают в микроавтобус. Автор видео возмущен и громко требует не трогать детей. Но ОМОН на это не обращает внимания.
Известно по меньшей мере о 5 задержанных студентах.
Кроме того, сообщалось о задержании еще двух журналистов, которые работали над освещением событий в Беларуси.
Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против официальных результатов президентских выборов.