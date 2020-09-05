У Мінську затримали студентів, які брали участь у Марші солідарності
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. ОМОН затримав студентів, які брали участь у Марші Солідарності в столиці Білорусі – Мінську, про це УНН повідомляє з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.
В Інтернеті з’явилося відео з вулиці Карла Маркса в Мінську, де була колона студентів, які брали участь в акції солідарності.
Співробітники спецназу в масках хапають студентів - дівчат та хлопців - і затягують у мікроавтобус. Автор відео обурений і голосно вимагає не чіпати дітей. Але ОМОН на це не звертає уваги.
Наразі відомо про щонайменше 5 затриманих студентів.
Крім того, повідомлялося про затримання ще двох журналістів, які працювали над висвітленням подій у Білорусі.
Нагадаємо, в Білорусі тривають акції протесту проти офіційних результатів президентських виборів.