У Мінську затримали студентів, які брали участь у Марші солідарності

В Інтернеті з’явилося відео з вулиці Карла Маркса в Мінську, де була колона студентів, які брали участь в акції солідарності.

Співробітники спецназу в масках хапають студентів - дівчат та хлопців - і затягують у мікроавтобус. Автор відео обурений і голосно вимагає не чіпати дітей. Але ОМОН на це не звертає уваги.

Наразі відомо про щонайменше 5 затриманих студентів.

Крім того, повідомлялося про затримання ще двох журналістів, які працювали над висвітленням подій у Білорусі.

Нагадаємо, в Білорусі тривають акції протесту проти офіційних результатів президентських виборів.