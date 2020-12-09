В Минске осудили фигурантов дела за надпись "Не забудем"

26-летний Максим Павлющук получил за этот поступок два года колонии общего режима, 25-летняя Мария Бобович — полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Онлайн-издание TUT.BY отмечает, что Павлющук и Бобович не были знакомы друг с другом до задержания. Молодой человек подошел к девушке на улице в тот момент, когда она наносила надпись на тротуарную плитку, и попросил у нее кисточку, чтобы закончить эту работу.

В тот же день были вынесены приговоры в отношении Дениса Греханова, Игоря Самусенко и Владислава Гулиса, проходивших по аналогичному уголовному делу. По данным белорусского правозащитного центра “Вясна”, мужчины пытались восстановить надпись “Не забудем” у метро Пушкинская. Гулис был приговорен к двум годам колонии строгого режима. Самусенко и Греханову было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок полтора года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Надпись “Не забудем!” обвинения посчитало “циничным, что оскорбляет чувства граждан, демонстрирует пренебрежение нравственными ценностями, направленной на причинение вреда общественному порядку и общественной нравственности”.

Все пятеро активистов обвинялись по уголовным статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц (за это преступление в Беларуси грозит до шести лет тюрьмы), и об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Всех их правозащитники признали политзаключенными.

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Участник протестов против фальсификаций на выборах президента Беларуси Александр Тарайковский умер от ранения, полученного им 10 августа, во второй день массовых беспорядков, возле станции метро Пушкинская. После инцидента в МВД Беларуси заявили, что в руке у мужчины детонировало самодельное взрывное устройство, однако обнародованы после этого видео очевидцев опровергли эту версию.

Оппозиция обвиняет в смерти активиста силовиков. Уголовное дело в связи с гибелью Тарайковского до сих пор не возбуждено.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.