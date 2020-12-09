У Мінську засудили фігурантів справи за напис "Не забудемо"

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Суд Фрунзенського району Мінська у вівторок, 8 грудня, виніс вирок двом учасникам протесту, які написали недалеко від місця загибелі активіста Олександра Тарайковского на тротуарній плитці слова «Не забубем" (малося на увазі: "Не забудемо"). Про це повідомляє УНН із посиланням на TUT.BY.

26-річний Максим Павлющук отримав за цей вчинок два роки колонії загального режиму, 25-річна Марія Бобович — півтора року обмеження волі без направлення до виправної установи.

Онлайн-видання TUT.BY зазначає, що Павлющук і Бобович не були знайомі один з одним до затримання. Молодий чоловік підійшов до дівчини на вулиці в той момент, коли вона наносила напис на тротуарну плитку, і попросив у неї пензлик, щоб закінчити цю роботу.

У той же день були винесені вироки стосовно Дениса Греханова, Ігоря Самусенко та Владислава Гуліса, що проходили за аналогічним кримінальній справі. За даними білоруського правозахисного центру “Вясна”, чоловіки намагалися відновити напис “Не забудемо” у метро Пушкінська. Гуліс був засуджений до двох років колонії суворого режиму. Самусенко та Греханову було призначено покарання у вигляді обмеження волі на строк півтора року з направленням до виправної установи відкритого типу.

Напис “Не забудемо!” звинувачення порахувало “цинічним, що ображає почуття громадян, що демонструє зневагу моральними цінностями, спрямованої на заподіяння шкоди громадському порядку і громадської моральності”.

Всі п’ятеро активістів звинувачувалися за кримінальними статтями про хуліганство, скоєне групою осіб (за цей злочин в Білорусі загрожує до шести років в’язниці), і про навмисне знищення або пошкодження майна. Всіх їх правозахисники визнали політв’язнями.

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Учасник протестів проти фальсифікацій на виборах президента Білорусі Олександр Тарайковський помер від поранення, отриманого ним 10 серпня, у другий день масових заворушень, біля станції метро Пушкінська. Після інциденту в МВС Білорусі заявили, що в руці у чоловіка детонував саморобний вибуховий пристрій, проте оприлюднені після цього відео очевидців спростували цю версію.

Опозиція звинувачує в смерті активіста силовиків. Кримінальну справу у зв’язку із загибеллю Тарайковского досі не порушено.

З 9 серпня в Білорусі не вщухають масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, правлячий в країні з 1994 року. Мирні виступи громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в підтасовуванні підсумків голосування, жорстко присікаються ОМОНом і спецназом.

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