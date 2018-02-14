Украина заявила, что готова к компромиссам для освобождения заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске подчеркнула готовность к компромиссам ради освобождения удерживаемых граждан. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.
"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", - написала Д.Олифер.
Как сообщал УНН, украинская сторона обвинила РФ в эскалации на Донбассе после "Рождественского перемирия".