Україна заявила, що готова до компромісів для звільнення заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську наголосила на готовності до компромісів задля звільнення утримуваних громадян. Про це повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.
“Очікуємо, що друга хвиля звільнення утримуваних осіб відбудеться якнайшвидше. Українська сторона готова до компромісів задля того, аби люди повернулись додому”, — написала Д.Оліфер.
Як повідомляв УНН, українська сторона звинуватила РФ в ескалації на Донбасі після "Різдвяного перемир'я".