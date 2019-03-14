В Минске во дворе жилого дома обнаружили 4 кг радиоактивных веществ

Спасателям поступило сообщение о подозрительных предметах с пометкой “Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение”. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, обнаружили пять банок общим весом 4 кг, содержащие порошкообразные радиоактивные вещества — уранил и уран. В метре от емкостей радиационный фон был превышен в четыре раза, однако в двух метрах он не превышал нормы.

Как пояснили в ГУВД Минска, полицейские установили, что вещества принадлежали жительнице города, которая ранее работала на химическом факультете одного из вузов Минска и скончалась в 2016 году. Ее внучка решила провести уборку в квартире родственницы и вынесла на улицу радиоактивные банки. По данному факту проводится проверка.

Как сообщал УНН, МИД Беларуси вызвало польского посла из-за оправдания военного преступника.