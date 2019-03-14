У Мінську у дворі житлового будинку виявили 4 кг радіоактивних речовин
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Мінську на контейнерному майданчику у дворі житлового будинку виявили п’ять банок з радіоактивними речовинами. Про це йдеться на сайті МНС Білорусі, передає УНН.
Рятувальникам надійшло повідомлення про підозрілі предмети з позначкою “Небезпечно. Радіоактивні речовини або іонізуюче випромінювання”. Співробітники МНС, які прибули на місце, виявили п’ять банок загальною вагою 4 кг, що містять порошкоподібні радіоактивні речовини — ураніл і уран. У метрі від ємностей радіаційний фон був перевищений в чотири рази, проте в двох метрах він не перевищував норми.
Як пояснили в ГУВС Мінська, поліцейські встановили, що речовини належали жительці міста, яка раніше працювала на хімічному факультеті одного з вузів Мінська і померла в 2016 році. Її внучка вирішила провести прибирання в квартирі родички і винесла на вулицю радіоактивні банки. За даним фактом проводиться перевірка.
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