МЗС Білорусі викликав польського посла через виправдання військового злочинця

КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Білорусі очікує від Варшави публічних офіційних коментарів щодо виправдання Інститутом національної пам'яті Польщі лідера бандитського угруповання Ромуальда Райса, відомого на прізвисько "Бурий", який у 1946 році жорстоко розправився з кількома десятками білорусів. Про це заявив начальник управління інформації та цифрової дипломатії, прес-секретар білоруського МЗС Анатолій Глаз, передає УНН з посиланням на сайт міністерства.