МЗС Білорусі викликав польського посла через виправдання військового злочинця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Білорусі очікує від Варшави публічних офіційних коментарів щодо виправдання Інститутом національної пам'яті Польщі лідера бандитського угруповання Ромуальда Райса, відомого на прізвисько "Бурий", який у 1946 році жорстоко розправився з кількома десятками білорусів. Про це заявив начальник управління інформації та цифрової дипломатії, прес-секретар білоруського МЗС Анатолій Глаз, передає УНН з посиланням на сайт міністерства.
"Ми очікуємо від влади Польщі публічних офіційних коментарів щодо того, чи є така оцінка дій "Бурого" офіційною точкою зору і наскільки це співвідноситься з кроками з вибудовування діалогу, в тому числі історичного, які були зроблені сторонами останнім часом. Для дачі відповідних пояснень в МЗС викликаний Посол Польщі", - зазначив дипломат.
Він додав, що злочинець, який особисто віддавав накази і брав участь у вбивстві мирних жителів білоруських сіл на Підляшші, "не може бути обіленим ні в очах білорусів, ні в історичній пам'яті інших розсудливих людей".
"Польськими вченими зібрано достатньо доказів його злодіянь. На основі фактів, а не теоретичних міркувань, зроблені відповідні висновки слідства комісії Інституту національної пам'яті в 2005 році", - повідомили в білоруському МЗС.
Крім того, в міністерства висловили "занепокоєння" "відвертим цинізмом окремих польських "дослідників", на висновки яких спирається заяву ІНП (інституту національної пам'яті - ред.)".
"Зокрема, в його виправдання вони констатують, що "Бурий" мав можливість "спалити не п'ять, а набагато більше білоруських сіл в повіті Більськ-Підляський", - додали в МЗС Білорусі.
Раніше на сайті Інституту національної пам'яті Польщі було опубліковано заяву про перегляд оцінок діянь польового командира Ромуальда Райса ("Бурого").
ІНП виправдав Ромуальда Райса, який раніше був визнаний військовим злочинцем і страчений в 1949 році.
Нагадаємо, уряд України готовий провести комісію з обговорення всіх історичних питань з представниками Польщі щодо вшанування пам'яті жертв польсько-українських конфліктів.