МИД Беларуси вызвал польского посла из-за оправдания военного преступника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Министерство иностранных дел Белоруссии ожидает от Варшавы публичных официальных комментариев относительно оправдания Институтом национальной памяти Польши лидера бандитской группировки Ромуальда Райса, известного по кличке "Бурый", который в 1946 году жестоко расправился с несколькими десятками белорусов. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает УНН со ссылкой на сайт министерства.
"Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий "Бурого" официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время. Для дачи соответствующих пояснений в МИД вызван Посол Польши", - отметил дипломат.
Он добавил, что преступник, который лично отдавал приказы и участвовал в убийстве мирных жителей белорусских деревень на Подляшье, "не может быть обелен ни в глазах белорусов, ни в исторической памяти других здравомыслящих людей".
"Польскими учеными собрано достаточно доказательств его злодеяний. На основе фактов, а не теоретических рассуждений, сделаны соответствующие выводы следствия комиссии Института национальной памяти в 2005 году", - сообщили в беларусском МИД.
Кроме того, в министерства выразили "озабоченность" "откровенным цинизмом отдельных польских "исследователей", на выводы которых опирается заявление ИНП (института национальной памяти - ред.)".
"В частности, в его оправдание они констатируют, что "Бурый" имел возможность "сжечь не пять, а гораздо больше белорусских деревень в повяте Бельск-Подляшский", - добавили в МИД Беларуси.
Ранее на сайте Института национальной памяти Польши было опубликовано заявление о пересмотре оценок деяний полевого командира Ромуальда Райса ("Бурого").
ИНП оправдал Ромуальда Райса, который ранее был признан военным преступником и казнен в 1949 году.
Напомним, правительство Украины готово провести комиссию по обсуждению всех исторических вопросов с представителями Польши относительно чествования памяти жертв польско-украинских конфликтов.