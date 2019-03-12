МИД Беларуси вызвал польского посла из-за оправдания военного преступника

"Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий "Бурого" официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время. Для дачи соответствующих пояснений в МИД вызван Посол Польши", - отметил дипломат.

Он добавил, что преступник, который лично отдавал приказы и участвовал в убийстве мирных жителей белорусских деревень на Подляшье, "не может быть обелен ни в глазах белорусов, ни в исторической памяти других здравомыслящих людей".

"Польскими учеными собрано достаточно доказательств его злодеяний. На основе фактов, а не теоретических рассуждений, сделаны соответствующие выводы следствия комиссии Института национальной памяти в 2005 году", - сообщили в беларусском МИД.

Кроме того, в министерства выразили "озабоченность" "откровенным цинизмом отдельных польских "исследователей", на выводы которых опирается заявление ИНП (института национальной памяти - ред.)".

"В частности, в его оправдание они констатируют, что "Бурый" имел возможность "сжечь не пять, а гораздо больше белорусских деревень в повяте Бельск-Подляшский", - добавили в МИД Беларуси.

Ранее на сайте Института национальной памяти Польши было опубликовано заявление о пересмотре оценок деяний полевого командира Ромуальда Райса ("Бурого").

ИНП оправдал Ромуальда Райса, который ранее был признан военным преступником и казнен в 1949 году.

Напомним, правительство Украины готово провести комиссию по обсуждению всех исторических вопросов с представителями Польши относительно чествования памяти жертв польско-украинских конфликтов.