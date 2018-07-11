В Минске начала встречу контактная группа по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.
Как сообщал УНН, ранее в Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Напомним, на прошлой встрече украинская сторона в трехстороннем контактной группе в Минске заявила, что готова к широкому компромиссу для освобождения украинских заложников.