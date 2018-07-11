В Минске начала встречу контактная группа по Донбассу

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.



Как сообщал УНН, ранее в Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.



Напомним, на прошлой встрече украинская сторона в трехстороннем контактной группе в Минске заявила, что готова к широкому компромиссу для освобождения украинских заложников.



