У Мінську розпочала зустріч контактна група щодо Донбасу

"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала Оліфер.



Як повідомляв УНН, раніше у Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.



Нагадаємо, на минулій зустрічі українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську заявила, що готова до широкого компромісу для звільнення українських заручників.



