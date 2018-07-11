У Мінську розпочала зустріч контактна група щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала Оліфер.
Як повідомляв УНН, раніше у Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, на минулій зустрічі українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську заявила, що готова до широкого компромісу для звільнення українських заручників.