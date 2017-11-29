В Минске подняли вопрос о военном приветствии наблюдателя ОБСЕ с боевиком

"В рамках работы безопасности подгруппы украинская сторона обратила внимание на поведение наблюдателя СММ ОБСЕ, который дружески и с использованием военного приветствия общался с представителем НЗФ ОРЛО", - отметила она.

По ее словам, украинская сторона считает такое поведение неприемлемым.

"Такое поведение мы считаем неприемлемым, так же, как и улыбки представителей ОРЛО, которыми сопровождался процесс передачи тел погибших бойцов", - подчеркнула Д.Олифер

Как сообщал УНН, ранее немецкий журналист Джулиана Репке (Julian Röpckе) выразила возмущение поведением наблюдателя СММ ОБСЕ, который пожал руку и отдал воинское приветствие боевике "ЛНР" во время передачи тел украинских бойцов.