В Минске подняли вопрос о военном приветствии наблюдателя ОБСЕ с боевиком
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске выразила возмущение поведением наблюдателя СММ ОБСЕ, который дружески общался с представителем ОРЛО. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.
"В рамках работы безопасности подгруппы украинская сторона обратила внимание на поведение наблюдателя СММ ОБСЕ, который дружески и с использованием военного приветствия общался с представителем НЗФ ОРЛО", - отметила она.
По ее словам, украинская сторона считает такое поведение неприемлемым.
"Такое поведение мы считаем неприемлемым, так же, как и улыбки представителей ОРЛО, которыми сопровождался процесс передачи тел погибших бойцов", - подчеркнула Д.Олифер
Как сообщал УНН, ранее немецкий журналист Джулиана Репке (Julian Röpckе) выразила возмущение поведением наблюдателя СММ ОБСЕ, который пожал руку и отдал воинское приветствие боевике "ЛНР" во время передачи тел украинских бойцов.