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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81447 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 73502 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 80425 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 87378 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119812 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 145374 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107401 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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В Минске подняли вопрос о военном приветствии наблюдателя ОБСЕ с боевиком

В Минске подняли вопрос о военном приветствии наблюдателя ОБСЕ с боевиком

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске выразила возмущение поведением наблюдателя СММ ОБСЕ, который дружески общался с представителем ОРЛО. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.

"В рамках работы безопасности подгруппы украинская сторона обратила внимание на поведение наблюдателя СММ ОБСЕ, который дружески и с использованием военного приветствия общался с представителем НЗФ ОРЛО", - отметила она.

По ее словам, украинская сторона считает такое поведение неприемлемым.

"Такое поведение мы считаем неприемлемым, так же, как и улыбки представителей ОРЛО, которыми сопровождался процесс передачи тел погибших бойцов", - подчеркнула Д.Олифер

Как сообщал УНН, ранее немецкий журналист Джулиана Репке (Julian Röpckе) выразила возмущение поведением наблюдателя СММ ОБСЕ, который пожал руку и отдал воинское приветствие боевике "ЛНР" во время передачи тел украинских бойцов.

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