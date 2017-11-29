У Мінську порушили питання про військове вітання спостерігача ОБСЄ з бойовиком

“В рамках роботи безпекової підгрупи українська сторона звернула увагу на поведінку спостерігача СММ ОБСЄ, який дружньо та з використанням військового вітання спілкувався з представником НЗФ ОРЛО”, — зазначила вона.

За її словами, українська сторона вважає таку поведінку неприйнятною.

“Таку поведінку ми вважаємо неприйнятною, так само, як і посмішки представників ОРЛО, якими супроводжувався процес передачі тіл загиблих бійців”, — підкреслила Д.Оліфер

Як повідомляв УНН, раніше німецький журналіст Джуліана Рьопке (Julian Röpckе) висловила обурення поведінкою спостерігача СММ ОБСЄ, який потиснув руку та віддав військове вітання бойовику “ЛНР” під час передачі тіл українських бійців.