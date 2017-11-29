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У Мінську порушили питання про військове вітання спостерігача ОБСЄ з бойовиком

У Мінську порушили питання про військове вітання спостерігача ОБСЄ з бойовиком

Київ • УНН

 • 15934 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську висловила обурення поведінкою спостерігача СММ ОБСЄ, який дружньо спілкувався з представником ОРЛО. Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facеbook, передає УНН.

“В рамках роботи безпекової підгрупи українська сторона звернула увагу на поведінку спостерігача СММ ОБСЄ, який дружньо та з використанням військового вітання спілкувався з представником НЗФ ОРЛО”, — зазначила вона.

За її словами, українська сторона вважає таку поведінку неприйнятною.

“Таку поведінку ми вважаємо неприйнятною, так само, як і посмішки представників ОРЛО, якими супроводжувався процес передачі тіл загиблих бійців”, — підкреслила Д.Оліфер

Як повідомляв УНН, раніше німецький журналіст Джуліана Рьопке (Julian Röpckе) висловила обурення поведінкою спостерігача СММ ОБСЄ, який потиснув руку та віддав військове вітання бойовику “ЛНР” під час передачі тіл українських бійців.

Українські Національні Новини

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