В Минреинтеграции готовят наказание для всех, кто на оккупированных территориях получит российский паспорт, хотя раньше предлагали «брать и уезжать»

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«Сейчас обсуждается усиление уголовной ответственности для всех категорий населения, получивших эти (русские – ред.) паспорта. На оккупированных территориях фактически все происходит по принуждению, если такую ​​рамку поставить, то фактически можно не привлекать к уголовной ответственности всех, но лично мое мнение, что люди, получившие российский паспорт, заслуживают определенной ответственности. Как это происходит уже определит суд», – сказал Стельмах.

Напомним

Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что делать людям на оккупированных территориях, которых насильно заставляют взять российский паспорт.

«Если россия будет насильно заставлять получать паспорт российской федерации для этого нужно брать и уезжать, такие люди не будут считаться преступниками, это не будет правонарушения», - отметила Верещук.

Дополнение

Кабмин разрабатывает законопроект относительно уголовной ответственности за получение российского паспорта на оккупированных территориях.

Верещук заявляла, что получение украинским гражданином паспорта государства-агрессора должно рассматриваться как преступление.