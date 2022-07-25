У Мінреінтеграції готують покарання для всіх, хто на окупованих територіях отримає російський паспорт, хоча раніше пропонували «брати та виїжджати»

Цитата

«Зараз обговорюється посилення кримінальної відповідальності для всіх категорій населення, які отримали ці (російські – ред.) паспорти. На окупованих територіях фактично все відбувається під примусом, якщо таку рамку поставити, то фактично можна не притягувати до кримінальної відповідальності всіх, але особисто моя думка, що люди, які отримали російський паспорт заслуговують на певну відповідальність. Як це відбувається вже визначить суд»,- сказав Стельмах.

Нагадаємо

Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що робити людям на окупованих територіях, яких насильно змушують взяти російський паспорт.

«Якщо росія буде насильно змушувати взяти паспорт російської федерації для цього потрібно брати та виїжджати, такі люди не будуть вважатися злочинцями, це не буде правопорушення», - зазначила Верещук.

Доповнення

Кабмін розробляє законопроект щодо кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта на окупованих територіях.

Верещук заявляла, що отримання українським громадянином паспорта держави-агресора має розглядатись як злочин.