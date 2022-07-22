Кабмін розробляє законопроект щодо кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта на окупованих територіях

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"Питання є не стільки юридичним, скільки політичним. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів.

Можна довго та складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації. Але не забуваймо: на червоному російському паспорті багато української крові – військових та цивільних, жінок і дітей", - написала Верещук.

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Робота над законопроєктом триває, дискусії ще будуть, але напрям визначено, зазначила політик.