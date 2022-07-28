В Минобороны заявляют, что создали "ощутимый резерв" по бронежилетам и шлемам

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. За два месяца в Вооруженные силы Украины передали более 200 тысяч бронежилетов. За две недели 56 тыс. бронежилетов и более 60 тыс. шлемов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В июне в ВСУ было передано более 100 тыс. бронежилетов и по итогам июля будет такая же цифра. То есть, за два месяца – это более 200 тысяч бронежилетов. Уже сейчас по бронежилетам и шлемам мы создали ощутимый резерв», - сказала Маляр.

Детали

«Министерство обороны за это время (с 14 по 27 июля – ред.) передало в подразделения Вооруженных сил Украины 56 тыс. бронежилетов, более 60 тыс. шлемов, 43 тыс. пар обуви, более 21 тыс. комплектов формы и более 4 тыс. зимних курток», - рассказала Маляр.

По ее словам, в ближайшее время по заключенным договорам ожидается поступление в ВСУ средств индивидуальной защиты в количестве 20 тыс. бронежилетов и 18 тыс. шлемов.

Дополнение

В июне Президент Украины Зеленский заявлял, что ожидает проверки логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты.

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