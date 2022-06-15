Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством: Зеленський про постачання засобів індивідуального захисту військовим

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У своєму вечірньому зверненні Зеленський сказав, що попросив Головнокомандувача Збройних Сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту.

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"Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту", - йдеться у зверненні.

Зеленський запевнив, що держава забезпечує таке постачання.

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