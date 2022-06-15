Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством: Зеленський про постачання засобів індивідуального захисту військовим
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський заявив, що доповіді, які він отримує стосовно засобів індивідуального захисту військовим, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. Про це повідомляє УНН.
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У своєму вечірньому зверненні Зеленський сказав, що попросив Головнокомандувача Збройних Сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту.
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"Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту", - йдеться у зверненні.
Зеленський запевнив, що держава забезпечує таке постачання.
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