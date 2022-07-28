У Міноборони заявляють, що створили "відчутний резерв" по бронежилетах та шоломах

Цитата

«У червні до ЗСУ було передано понад 100 тис. бронежилетів і за підсумками липня буде така ж цифра. Тобто, за два місяці - це понад 200 тисяч бронежилетів. Уже зараз по бронежилетах та шоломах ми створили відчутний резерв», - сказала Маляр.

Деталі

«Міністерство оборони за цей час (з 14 по 27 липня – ред.) передало до підрозділів Збройних сил України 56 тис. бронежилетів, більше ніж 60 тис. шоломів, 43 тис. пар взуття, понад 21 тис. комплектів форми й більше ніж 4 тис. зимових курток», - розповіла Маляр.

За її словами, найближчим часом по укладених договорах очікується надходження до ЗСУ засобів індивідуального захисту в кількості 20 тис. бронежилетів та 18 тис. шоломів.

Доповнення

У червні Президент України Зеленський заявляв, що очікує перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.