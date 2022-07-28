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У Міноборони заявляють, що створили "відчутний резерв" по бронежилетах та шоломах

У Міноборони заявляють, що створили "відчутний резерв" по бронежилетах та шоломах

Київ • УНН

 • 146873 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. За два місяці до Збройних сил України передали понад 200 тисяч бронежилетів. За два тижні 56 тис. бронежилетів та понад 60 тис. шоломів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«У червні до ЗСУ було передано понад 100 тис. бронежилетів і за підсумками липня буде така ж цифра. Тобто, за два місяці - це понад 200 тисяч бронежилетів. Уже зараз по бронежилетах та шоломах ми створили відчутний резерв», - сказала Маляр.

Деталі

«Міністерство оборони за цей час (з 14 по 27 липня – ред.) передало до підрозділів Збройних сил України 56 тис. бронежилетів, більше ніж 60 тис. шоломів, 43 тис. пар взуття, понад 21 тис. комплектів форми й більше ніж 4 тис. зимових курток», - розповіла Маляр.

За її словами, найближчим часом по укладених договорах очікується надходження до ЗСУ засобів індивідуального захисту в кількості 20 тис. бронежилетів та 18 тис. шоломів.

Доповнення

У червні Президент України Зеленський заявляв, що очікує перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.

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