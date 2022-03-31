В Минобороны уточнили информацию об освобождении Киевской области: ВСУ освободили с. Вышеград
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона сообщила, что в выступлении заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича речь шла не о городе Вышгород и Вышгородском районе, а о Вышеграде, передает УНН.
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Маляр рассказала, что информация о якобы освобождении от российских оккупантов г. Вышгород в Киевской области не соответствует действительности. Указанный город не был захвачен захватчиками.
Заместитель министра обороны уточнила, что оккупантов удалось выбить из села Вышеград.
"Так бывает, поскольку у нас очень много сейчас информации. Боевые действия ведутся практически по всей стране. И если в свое время мы были сосредоточены на Донецкой и Луганской областях, и вся страна знала населенные пункты (в указанных областях), было все просто и очевидно. Сейчас действительно сложно. Оговорки случаются и бывают ошибки обидные. Но если они есть, то важно их исправить", - сказала Маляр.
Напомним
Председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что движение по трассе Киев-Житомир которое было заблокировано из-за российской оккупации некоторых населенных пунктов, может быть восстановлено уже в ближайшее время.