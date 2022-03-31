У Міноборони уточнили інформацію про звільнення Київської області: ЗСУ звільнили с.Вишеград
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону повідомила, що у виступі заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича мова йшла не про місто Вишгород і не Вишгородський район, а Вишеград, передає УНН.
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Маляр розповіла, що інформація про нібито звільнення від російських окупантів м. Вишгород у Київській області не відповідає дійсності. Зазначене місто не було захоплене загарбниками.
Заступник міністра оборони уточнила, що окупантів вдалося вибити з села Вишеград.
"Так буває, оскільки у нас дуже багато зараз інформації. Бойові дії ведуться практично по всій країні. І якщо свого часу ми зосереджувалися на Донецькій та Луганській областях, і вся країна знала населені пункти (у зазначених областях), було все просто і очевидно. Зараз справді складно. Обмовки трапляються і бувають помилки образливі. Але якщо вони є, то важливо їх виправити", - сказала Маляр.
Нагадаємо
Голова Київської обласної воєнної адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що рух трасою Київ-Житомир, який був заблокований через російську окупацію деяких населених пунктів, може бути відновлений вже найближчим часом.