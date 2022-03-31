У Міноборони уточнили інформацію про звільнення Київської області: ЗСУ звільнили с.Вишеград

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Маляр розповіла, що інформація про нібито звільнення від російських окупантів м. Вишгород у Київській області не відповідає дійсності. Зазначене місто не було захоплене загарбниками.

Заступник міністра оборони уточнила, що окупантів вдалося вибити з села Вишеград.

"Так буває, оскільки у нас дуже багато зараз інформації. Бойові дії ведуться практично по всій країні. І якщо свого часу ми зосереджувалися на Донецькій та Луганській областях, і вся країна знала населені пункти (у зазначених областях), було все просто і очевидно. Зараз справді складно. Обмовки трапляються і бувають помилки образливі. Але якщо вони є, то важливо їх виправити", - сказала Маляр.

Нагадаємо

Голова Київської обласної воєнної адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що рух трасою Київ-Житомир, який був заблокований через російську окупацію деяких населених пунктів, може бути відновлений вже найближчим часом.