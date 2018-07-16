В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого на Донбассе военного

"В результате боевых действий 15 июля один наш военнослужащий получил ранения. Сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Всего за прошедшие сутки со стороны боевиков было зафиксировано 29 обстрелов, 27 из них определены как прицельные. Из них на луганском направлении состоялось 13 вражеских обстрелов, и 16 - на донецком.

Напомним, на сегодняшний день к разминированию в районе ООС привлечены 39 групп численностью 164 человек.