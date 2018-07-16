В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого на Донбассе военного

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47047 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104762 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126507 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133905 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170054 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153708 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141383 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130478 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181956 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"В результате боевых действий 15 июля один наш военнослужащий получил ранения. Сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Всего за прошедшие сутки со стороны боевиков было зафиксировано 29 обстрелов, 27 из них определены как прицельные. Из них на луганском направлении состоялось 13 вражеских обстрелов, и 16 - на донецком.

Напомним, на сегодняшний день к разминированию в районе ООС привлечены 39 групп численностью 164 человек.

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