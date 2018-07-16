У Міноборони розповіли про стан здоров'я пораненого на Донбасі військового
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення, стан його здоров'я задовільний. Про це на брифінгу повідомив речник міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Внаслідок бойових дій 15 липня один наш військовослужбовець отримав поранення. Наразі йому надається кваліфікована медична допомога у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я нашого захисника — задовільний”, — повідомив Гуцуляк.
Загалом протягом минулої доби з боку бойовиків було зафіксовано 29 обстрілів, 27 з них визначені як прицільні. З них на луганському напрямку відбулось 13 ворожих обстрілів, та 16 — на донецькому.
Нагадаємо, на сьогоднішній день до розмінування в районі ООС залучені 39 груп, чисельністю 164 осіб.