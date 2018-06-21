В Минобороны рассказали о состоянии трех раненых на Донбассе военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Жизням трех раненых в результате вчерашних боевых действий украинских военных ничего не угрожает. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Во время боевых действий за прошедшие сутки три украинских воина получили ранения. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащие было безотлагательно эвакуированы в военных госпиталей", - сказал Мотузяник.
По его словам, в целом, за прошедшие сутки на линии соприкосновения было зафиксировано 30 прицельных вражеских обстрелов в сторону позиций подразделений Объединенных сил.
"Наши войска ведут активную оборону и 12 раз открывали огонь из штатного пехотного вооружения, с целью подавления огневых точек противника, заставляя его прекратить огонь", - отметил Мотузяник.
Напомним, украинские военные заняли новые позиции в Луганской области.