У Міноборони розповіли про стан трьох поранених на Донбасі військових
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Життям трьох поранених внаслідок вчорашніх бойових дій українських військових нічого не загрожує. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Під час бойових дій минулої доби три українських воїни отримали поранення. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Військовослужбовців було невідкладно евакуйовано до військових шпиталів", - сказав Мотузяник.
За його словами, загалом, протягом минулої доби на лінії зіткнення було зафіксовано 30 прицільних ворожих обстрілів в бік позицій підрозділів Об’єднаних сил.
"Наші війська ведуть активну оборону та 12 разів відкривали вогонь у відповідь зі штатного піхотного озброєння, з метою придушення вогневих точок противника, змушуючи його припинити вогонь", - зазначив Мотузяник.
Нагадаємо, українські військові зайняли нові позиції на Луганщині.