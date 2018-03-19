В Минобороны рассказали о состоянии травмированного бойца АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое травмирования. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Во время вражеского обстрела один украинский защитник получил боевое травмирования. Его оперативно доставили в военно-мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника оценивается как средней тяжести", - отметил представитель.
На донецком направлении прошедшие сутки противник дважды открывал огонь по позициям вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. На луганском направлении в прошлые сутки не прозвучало ни одного выстрела, добавил он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" осуществили два обстрела опорных пунктов ВСУ.