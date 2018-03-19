У Міноборони розповіли про стан травмованого бійця АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове травмування. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Під час ворожого обстрілу один український захисник отримав бойове травмування. Його оперативно доставили до військово-мобільного госпіталю. Стан здоров'я нашого захисника оцінюється як середньої важкості”, — зазначив речник.
На донецькому напрямку минулої доби противник двічі відкривав вогонь по позиціях збройних сил України в районі Авдіївки. На луганському напрямку минулої добу не пролунало жодного пострілу, додав він.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у зоні АТО бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили два обстріли опорних пунктів ЗСУ.