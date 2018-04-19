В Минобороны рассказали о состоянии раненого на Донбассе бойца

“К сожалению, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения, еще один наш защитник — боевое травмирование. Они доставлены в военные госпитали, состояние здоровья наших защитников оценивается как удовлетворительное”, — сообщил он.

Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 50 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, 48 из них были определены как прицельные. При этом боевики оккупационных администраций Российской Федерации выпустили по позициям ВСУ более мин из минометов калибров 120 и 82 мм.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и наблюдателей СЦКК.