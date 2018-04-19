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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рассказали о состоянии раненого на Донбассе бойца

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе один украинский военный получил ранения, еще один - боевое травмирование. Состояние здоровья бойцов оценивается как удовлетворительное. Об этом сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

В Минобороны рассказали о состоянии раненого на Донбассе бойца

“К сожалению, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения, еще один наш защитник — боевое травмирование. Они доставлены в военные госпитали, состояние здоровья наших защитников оценивается как удовлетворительное”, — сообщил он.

Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 50 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, 48 из них были определены как прицельные. При этом боевики оккупационных администраций Российской Федерации выпустили по позициям ВСУ более мин из минометов калибров 120 и 82 мм.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и наблюдателей СЦКК.

Украинские Национальные Новости

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