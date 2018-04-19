У Міноборони розповіли про стан пораненого на Донбасі бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров'я бійців оцінюється як задовільний. Про це сказав сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще один наш захисник — бойове травмування. Їх доставлено до військових госпіталів, стан здоров’я наших захисників оцінюється як задовільний”, — повідомив він.
Загалом протягом минулої доби було зафіксовано 50 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, 48 з них були визначені як прицільні. При цьому бойовики окупаційних адміністрацій Російської Федерації випустили по позиціям ЗСУ понад мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт та спостерігачів СЦКК.