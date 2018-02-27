В Минобороны рассказали о состоянии раненых военных в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“В результате вражеских обстрелов трое наших защитников получили ранения. Их всех эвакуировали в военно-медицинские госпитали. Состояние здоровья двух из них удовлетворительное, одного — тяжелое”, — сообщил Д.Гуцуляк.
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Всего в течение вчерашних суток в зоне АТО было зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций сил АТО, из них один состоялся на луганском направлении, и 4 — на донецком. Один раз украинским военным приходилось открывать огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.