В Минобороны рассказали о состоянии раненых военных в зоне АТО

“В результате вражеских обстрелов трое наших защитников получили ранения. Их всех эвакуировали в военно-медицинские госпитали. Состояние здоровья двух из них удовлетворительное, одного — тяжелое”, — сообщил Д.Гуцуляк.

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Всего в течение вчерашних суток в зоне АТО было зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций сил АТО, из них один состоялся на луганском направлении, и 4 — на донецком. Один раз украинским военным приходилось открывать огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.