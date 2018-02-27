У Міноборони розповіли про стан поранених військових в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Протягом минуло доби в зоні проведення антитерористичної операції троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення, один з них у тяжкому стані. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок ворожих обстрілів троє наших захисників отримали поранення. Їх усіх було евакуйовано до військово-медичних госпіталів. Стан здоров'я двох з них задовільний, одного – тяжкий", - повідомив Д.Гуцуляк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Один згорів, а інший перекинувся: бойовики втратили два танки на Донбасі
Всього протягом вчорашньої доби в зоні АТО було зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій сил АТО, з них 1 відбувся на луганському напрямку, та 4 – на донецькому. Одного разу українським військовим доводилось відкривати вогонь у відповідь зі зброї не забороненої мінськими угодами.