У Міноборони розповіли про стан поранених військових в зоні АТО

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26 березня, 20:57 • 28675 перегляди

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26 березня, 10:32 • 358036 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Протягом минуло доби в зоні проведення антитерористичної операції троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення, один з них у тяжкому стані. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Внаслідок ворожих обстрілів троє наших захисників отримали поранення. Їх усіх було евакуйовано до військово-медичних госпіталів. Стан здоров'я двох з них задовільний, одного – тяжкий", - повідомив Д.Гуцуляк.

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Всього протягом вчорашньої доби в зоні АТО було зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій сил АТО, з них 1 відбувся на луганському напрямку, та 4 – на донецькому. Одного разу українським військовим доводилось відкривати вогонь у відповідь зі зброї не забороненої мінськими угодами.

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