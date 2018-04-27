В Минобороны рассказали о состоянии раненых военных

"В результате вражеских обстрелов пострадали пять наших защитников, трое из них получили ранения, еще двое - боевое травмирование. Состояние здоровья четырех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Один военнослужащий находится в тяжелом состоянии", - рассказал представитель.



Всего за прошлые сутки по словам Праут все 52 обстрела, зафиксированные на линии соприкосновения, определенные как прицельные. С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, украинские военные вынуждены были 30 раз открывать огонь.



"Сегодня, 27 апреля, по состоянию на 9:00 утра с полуночи зафиксировано 13 прицельных обстрелов наших опорных пунктов, один из них состоялся на Луганском направлении, остальные - на Донецком", - отметил он.



Как сообщал УНН, обстрел Зайцев, который начался сегодня в 9 утра, квалифицировали как террористический акт.