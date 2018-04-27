У Міноборони розповіли про стан поранених військових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби постраждало п’ятеро українських захисників, троє з них отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок ворожих обстрілів постраждало п’ятеро наших захисників, троє з них отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. Стан здоров’я чотирьох постраждалих оцінюється як задовільний. Один військовослужбовець перебуває у важкому стані", - розповів речник.
Загалом минулої доби за словами Праути всі 52 обстріли, зафіксовані на лінії зіткнення, визначені як прицільні. З метою збереження життя та здоров’я особового складу, українські військові змушені були 30 разів відкривати вогонь у відповідь.
"Сьогодні, 27 квітня, станом на 9 годину ранку з опівночі зафіксовано 13 прицільних обстрілів наших опорних пунктів, один з них відбувся на Луганському напрямку, решта – на Донецькому", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, обстріл Зайцевого, який розпочався сьогодні о 9-й ранку, кваліфікували як терористичний акт.