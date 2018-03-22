В Минобороны рассказали, сколько в украинской армии генералов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Соотношение генералов к общей численности Вооруженных Сил Украины является одним из наименьших среди армий стран Запада. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.
"Соотношение численности должностей высшего офицерского состава (11 генералов) к общей численности состава Вооруженных Сил Украины (25 тыс. человек) составляет 0,05%. Это является приемлемым показателем по сравнению с вооруженными силами стран мира. Например в США этот показатель равен 0,06%, в Великобритании 0,26%, в ФРГ - 0,09%", - сказал Артеменко.
По его словам, 65% генералов в украинской армии - это лица в возрасте до 55 лет.
Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили о достаточном количестве человеческого ресурса для проведения весеннего призыва.
Как сообщал УНН, Кабинет министров утвердил численность украинцев, которых призовут на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года по количеству 15 тыс. 190 человек, и выделил на эти цели 54,9 млн грн.