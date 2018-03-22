В Минобороны рассказали, сколько в украинской армии генералов

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20205 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 25860 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 71425 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 78601 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102366 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109415 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116693 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121966 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133117 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В Минобороны рассказали, сколько в украинской армии генералов

В Минобороны рассказали, сколько в украинской армии генералов

Киев  •  УНН

 • 27600 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Соотношение генералов к общей численности Вооруженных Сил Украины является одним из наименьших среди армий стран Запада. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.

"Соотношение численности должностей высшего офицерского состава (11 генералов) к общей численности состава Вооруженных Сил Украины (25 тыс. человек) составляет 0,05%. Это является приемлемым показателем по сравнению с вооруженными силами стран мира. Например в США этот показатель равен 0,06%, в Великобритании 0,26%, в ФРГ - 0,09%", - сказал Артеменко.

По его словам, 65% генералов в украинской армии - это лица в возрасте до 55 лет.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили о достаточном количестве человеческого ресурса для проведения весеннего призыва.

Как сообщал УНН, Кабинет министров утвердил численность украинцев, которых призовут на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года по количеству 15 тыс. 190 человек, и выделил на эти цели 54,9 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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