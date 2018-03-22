У Міноборони розказали, скільки в українській армії генералів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Співвідношення кількості генералів до загальної чисельності Збройних Сил України є одним з найменших серед армій країн заходу. Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
“Співвідношення чисельності посад вищого офіцерського складу (11 генералів) до загальної чисельності складу Збройних Сил України (25 тис. осіб) становить 0,05%. Це є прийнятним показником у порівнянні зі збройними силами країн світу. Для прикладу у США цей показник дорівнює 0,06%, у Великій Британії 0,26%, у ФРН — 0,09%”, — сказав Артеменко.
За його словами, 65% генералів в українській армії — це особи віком до 55 років.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили про достатню кількість людського ресурсу для проведення весняного призову.
Як повідомляв УНН, кабінет міністрів затвердив чисельність українців, яких призвуть на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року у кількості 15 тисяч 190 осіб, і виділив на ці цілі 54,9 млн грн.