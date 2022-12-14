В Минобороны объяснили, почему скрывают потери ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в программе "Ночная стража" сообщила, что количество погибших украинских военных объявят только после завершения войны, потому что сейчас эта информация может помочь врагу, передает УНН.
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"Всех волнует количество потерь. Почему эта информация скрыта? Потому что в военной науке тактика поведения войск, в том числе, зависит от соотношения потерь противника. Они считают, сколько от общего количества есть потерь. И там есть определенный процент, после которого любая армия начинает менять свою тактику. Для того, чтобы враг не владел этой информацией – эту информацию скрывают. И все. Закончится война – все это нельзя будет скрыть вообще. Сейчас, пока идет война, вот так", – сказала Маляр.
Напомним
В сентябре Анна Маляр сообщала, что погибло примерно 9 тысяч украинских военных.
По состоянию на 14 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 96 тысяч российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения.