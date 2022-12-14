В Минобороны объяснили, почему скрывают потери ВСУ

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в программе "Ночная стража" сообщила, что количество погибших украинских военных объявят только после завершения войны, потому что сейчас эта информация может помочь врагу, передает УНН.

Цитата

"Всех волнует количество потерь. Почему эта информация скрыта? Потому что в военной науке тактика поведения войск, в том числе, зависит от соотношения потерь противника. Они считают, сколько от общего количества есть потерь. И там есть определенный процент, после которого любая армия начинает менять свою тактику. Для того, чтобы враг не владел этой информацией – эту информацию скрывают. И все. Закончится война – все это нельзя будет скрыть вообще. Сейчас, пока идет война, вот так", – сказала Маляр.

Напомним

В сентябре Анна Маляр сообщала, что погибло примерно 9 тысяч украинских военных.

По состоянию на 14 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 96 тысяч российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения.

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