У Міноборони пояснили, чому приховують втрати ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у програмі "Нічна варта" повідомила, що кількість загиблих українських військових оголосять лише після завершення війни, тому що зараз ця інформація може допомогти ворогу, передає УНН.
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"Усіх хвилює кількість втрат. Чому ця інформація є прихованою? Тому що у військовій науці тактика поведінки військ, у тому числі, залежить від співвідношення втрат противника. Вони рахують, скільки від загальної кількості є втрат. І там є певний відсоток, після якого будь-яка армія починає змінювати свою тактику. Для того, щоб ворог не володів цією інформацією – цю інформацію приховують. І все. Закінчиться війна – все це не можна буде приховати взагалі. Зараз, поки йде війна, ось так", – сказала Маляр.
Нагадаємо
У вересні Ганна Маляр повідомляла, що загинуло приблизно 9 тисяч українських військових.
Станом на 14 грудня Збройні сили України знищили приблизно 96 тисяч російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення.