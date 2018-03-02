В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди военных в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб но не был ранен. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Уже вторые сутки в результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник ни был ранен или травмирован", - сообщил Гуцуляк.
Всего, по словам Гуцуляка, в течение вчерашнего дня на Донбассе было зафиксировано 2 обстрелы позиций сил АТО - по одному на Луганском и Донецком направлении.
Напомним, относительное затишье эффективно использовали украинские военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области. Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой.