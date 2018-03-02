У Міноборони підтвердили відсутність втрат серед військових в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув та не був поранений. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Вже другу добу поспіль внаслідок ворожих обстрілів жоден український захисник не був поранений або травмований", - повідомив Гуцуляк.
Всього, за словами Гуцуляка, протягом вчорашнього дня на Донбасі було зафіксовано 2 обстріли позицій сил АТО – по одну на Луганському і Донецькому напрямку.
Нагадаємо, відносне затишшя ефективно використали українські військовослужбовці, які виконують завдання у Донецькій області. Військовою інженерною технікою вони розчистили від снігових заметів автомобільну дорогу між прифронтовими Мар’їнкою і Красногорівкою