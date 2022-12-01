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В Минобороны Испании заявили, что террористы направили пять посылок со взрывчаткой на разные объекты

Киев • УНН

 • 947838 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Испании террористы послали по меньшей мере пять посылок с взрывными устройствами по разным адресам, в том числе в Центр спутникового контроля Испании и на базу Торехонде Ордош. Об этом во время совместного с брифинга с министром обороны Алексеем Резниковым сообщила глава оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Могу подтвердить, что получено по меньшей мере пять писем-посылок со взрывными устройствами. Они были направлены на адреса различных объектов, в том числе в Центр спутникового контроля и на базу Торехонде Ордош”, – сказала министр.

Детали

По ее словам, был также отправлен пакет со взрывным устройством в посольство Украины в Мадриде. Полиция проводит расследование по этим фактам.

“Однако хочу подчеркнуть, что ни одно из таких или подобных действий не изменит четкое решение Испании продолжать поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности и суверенитета”, – подчеркнула Роблес.

Напомним

30 ноября обнаружили два конверта со взрывчаткой, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде и производителю оружия на севере страны.

1 декабря стало известно, что "взрывной конверт" направили министерству обороны Испании. На прошлой неделе конверт со взрывчаткой направили и на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Сегодня обнаружили подозрительные отправления с "зажигательными устройствами", которые были направлены главе правительства Педро Санчесу, министру обороны страны Маргарите Роблес, на авиабазу Торрехон-де-Ардос и в посольство Соединенных Штатов в Испании, в дополнение к обоим, присланным вчера в посольство Украины в Испании и компании в Сарагосе, производящей военную технику.

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