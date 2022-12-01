У Міноборони Іспанії заявили, що терористи надіслали п’ять посилок із вибухівкою на різні об’єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Іспанії терористи надіслали щонайменше п’ять посилок з вибуховими пристроями на різні адреси, в тому числі у Центр супутникового контролю Іспанії та на базу Торехонде Ордош. Про це під час спільного з брифінгу з міністром оборони Олексієм Резніковим повідомила голова оборонного відомства Іспанії Маргарита Роблес, передає кореспондент УНН.
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“Наразі можу підтвердити, що отримано щонайменше п’ять листів-посилок з вибуховими пристроями. Вони були направлені на адресу різних об’єктів, в тому числі в Центр супутникового контролю і на базу Торехонде Ордош”, – сказала міністерка.
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За її словами, був також надісланий пакунок з вибуховим пристроєм до посольства України в Мадриді. Наразі поліція проводить розслідування за цими фактами.
“Однак хочу наголосити, що жодне з таких чи подібних дій не змінить чітке рішення Іспанії продовжувати підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету”, – наголосила Роблес.
Нагадаємо
30 листопада виявили два конверти з вибухівкою, які було адресовано посольству України в Мадриді та виробнику зброї на півночі країни.
1 грудня стало відомо, що "вибуховий конверт" надіслали міністерству оборони Іспанії. Минулого тижня конверт із вибухівкою надіслали і на ім'я прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.
Сьогодні виявили підозрілі відправлення із "запальними пристроями", які були спрямовані очільнику уряду Педро Санчесу, міністру оборони країни Маргариті Роблес, на авіабазу Торрехон-де-Ардос і у посольство Сполучених Штатів в Іспанії, на додаток до обох, надісланих вчора до посольства України в Іспанії та компанії в Сарагосі, яка виготовляє військову техніку.