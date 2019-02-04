В Минмолодьспорта заявили, что не давали комментариев российским СМИ по Универсиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Министерстве молодежи и спорта опровергли информацию о том, что первый заместитель министра Игорь Гоцул комментировал информацию об участии сборной Украины на Всемирной универсиаде-2019 российскому информационному агентству ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте министерства, передает УНН.
В министерстве отметили что 4 февраля 2019 года в ряде средств массовой информации со ссылкой на российское информационное агентство, появилась информация с цитатой первого заместителя Министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула о том, что сборная Украины не будет участвовать в зимней Универсиаде-2019 в российском Красноярске.
"Первый заместитель Министра Игорь Гоцул не давал комментариев по участию сборной Украины в Универсиаде-2019, в том числе - российскому агентству ТАСС", - сообщили в министерстве по поводу этой информации.
Так, в Минмолодьспорта отметили, что не предоставляют комментарии и не отвечают на информационные запросы российских СМИ с 2014 года.
Кроме того, в министерстве также разъяснили, что решение об участии сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске находится в пределах компетенции Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины.
"Позиция Минмолодьспорта относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории России остается неизменной: подготовка и участие сборных команд в таких соревнованиях не финансируется из Государственного бюджета Украины, как и выплата соответствующих призовых и тому подобное. Все риски пребывания спортсменов на территории страны-агрессора берут на себя федерации по видам спорта и сами атлеты", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, окончательное решение по поводу участия сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске должно быть принято в феврале 2019 года.