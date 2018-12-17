Питання участі України в Універсіаді в Красноярську відкладене до лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Остаточне рішення з приводу участі збірної України в зимовій Універсіаді-2019 в Красноярську буде прийнято в лютому 2019 року. Про це російському агентству ТАРС заявив глава Міжнародної федерації студентського спорту (FISU) Олег Матицін, передає УНН.
У березні 2018 року міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підписав указ, згідно з яким українські спортсмени не будуть брати участь в змаганнях, що проходять на території Росії, в ньому говорилося про заборону на участь в стартах і проведенні тренувальних зборів на території Росії для всіх членів національних команд Україна, спортивним федераціям рекомендовано утриматися від участі в усіх змаганнях, які пройдуть на території Росії. Пізніше Матицін заявив, що FISU готова надати фінансову підтримку делегації України чисельністю до 50 осіб, листи з відповідною пропозицією було направлено на адресу міністерства освіти, студентської федерації та Олімпійського комітету України. Як очікувалося, остаточне рішення з приводу участі українських спортсменів в змаганнях буде прийнято на президії FISU 13 грудня.
“Ми продовжуємо сподіватися на участь українських спортсменів в Універсіаді, — заявив Матицин. — Все залежить від них, у них ще є час подати заявки для індивідуальних змагань. Питання участі збірної України в змаганнях в Красноярську буде вирішене в лютому”.
Довідка: XXIX Зимова Універсіада пройде в Красноярську 2-12 березня, спортсмени з більш ніж 50 країн розіграють 76 комплектів нагород в 11 видах спорту.