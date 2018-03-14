Українським спортсменам заборонили брати участь у всіх змаганнях на території Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов підписав наказ, який забороняється участь українських спортсменів в усіх змаганнях, які відбуваються на території Російської Федерації. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"...Я підписав новий наказ - про те, що згідно із нещодавно прийнятим законом України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", українські спортсмени не братимуть участь в жодних змаганнях, що проходять на території РФ", - повідомив І.Жданов.
Він нагадав, що два роки тому було видано наказ про заборону участі українських спортсменів у комерційних змаганнях, які не проходять під патронатом міжнародних федерацій. При цьому участь в офіційних змаганнях, чемпіонатах світу і Європи, етапам Кубків світу дозволялась.
Однак, за словами міністра, "сьогодення вимагає від нас більш рішучих дій", тому було видано новий наказ.
"Хочу додати, що змагання в Росії, з оглядом на внутрішню і зовнішню політику цієї держави, є просто небезпечними для наших спортсменів", - зазначив І.Жданов.
Також він підкреслив, що Мінмолодьспорту закликає міжнародні федерації не призначати змагань на території Росії, "де систематично нехтують міжнародним законодавством у сфері спорту, та яка є порушником кодексу ВАДА".
Як повідомляв УНН, збірна України з біатлону не братиме участь у фінальному етапі Кубка світу, який відбудеться в російській Тюмені.