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Вопрос участия Украины в Универсиаде в Красноярске отложен до февраля

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Окончательное решение по поводу участия сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске будет принято в феврале 2019 года. Об этом российскому агентству ТАСС заявил глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, передает УНН.

Вопрос участия Украины в Универсиаде в Красноярске отложен до февраля

В марте 2018 министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России, в нем говорилось о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины, спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России. Позднее Матыцин заявил, что FISU готова оказать финансовую поддержку делегации Украины численностью до 50 человек, письма с соответствующим предложением были направлены в адрес министерства образования, студенческой федерации и Олимпийского комитета Украины. Как ожидалось, окончательное решение по поводу участия украинских спортсменов в соревнованиях будет принято на президиуме FISU 13 декабря.

“Мы продолжаем надеяться на участие украинских спортсменов в Универсиаде, — заявил Матыцин. — Все зависит от них, у них еще есть время подать заявки для индивидуальных соревнований. Вопрос участия сборной Украины в соревнованиях в Красноярске будет решен в феврале”.

Справка: XXIX Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске 2-12 марта, спортсмены из более чем 50 стран разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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