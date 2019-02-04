У Мінмолодьспорту заявили, що не надавали коментарів російським ЗМІ щодо Універсіади

ukru
23 березня, 12:58 • 161836 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 413724 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 408447 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 395280 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 401688 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 297701 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 246987 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 480168 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174955 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 412089 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
5 м/с
51 %
756 мм
Похмуро
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 345330 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 329242 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 283688 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 221537 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 270663 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 398998 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 480168 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 412089 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 367039 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 316302 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158253 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155428 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156489 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151039 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 154792 перегляди
Актуальне
У Мінмолодьспорту заявили, що не надавали коментарів російським ЗМІ щодо Універсіади

У Мінмолодьспорту заявили, що не надавали коментарів російським ЗМІ щодо Універсіади

Київ • УНН

 • 7263 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Міністерстві молоді та спорту спростували інформацію про те, що перший заступник міністра Ігор Гоцул коментував інформацію про участь збірної України на Всесвітній універсіаді-2019 російському інформаційному агентству ТАСС. Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті міністерства, передає УНН.

У міністерстві зазначили що 4 лютого 2019 року в низці засобів масової інформації, із посиланням на російське інформаційне агентство, з’явилась інформація із цитатою першого заступника Міністра молоді та спорту України Ігоря Гоцула про те, що збірна України не братиме участь у зимовій Універсіаді-2019 у російському Красноярську.

“Перший заступник Міністра Ігор Гоцул не надавав коментарів щодо участі збірної України в Універсіаді-2019, в тому числі — російському агентству ТАСС”, — повідомили у міністерстві з приводу цієї інформації.

Так, у Мінмолодьспорту зазначили, що не надають коментарі та не відповідають на інформаційні запити російських ЗМІ з 2014 року.

Крім того, у міністерстві також роз’яснили, що рішення щодо участі збірної України у зимовій Універсіаді-2019 у Красноярську знаходиться у межах компетенції Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України.

“Позиція Мінмолодьспорту щодо участі українських спортсменів у змаганнях на території Росії залишається незмінною: підготовка та участь збірних команд у таких змаганнях не фінансується з Державного бюджету України, як і виплата відповідних призових тощо. Всі ризики щодо перебування спортсменів на території країни-агресора беруть на себе федерації з видів спорту та самі атлети”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, остаточне рішення з приводу участі збірної України в зимовій Універсіаді-2019 в Красноярську має бути прийнято в лютому 2019 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,183.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,054.70
Ethereum
$1,994.98