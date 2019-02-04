У Мінмолодьспорту заявили, що не надавали коментарів російським ЗМІ щодо Універсіади

У міністерстві зазначили що 4 лютого 2019 року в низці засобів масової інформації, із посиланням на російське інформаційне агентство, з’явилась інформація із цитатою першого заступника Міністра молоді та спорту України Ігоря Гоцула про те, що збірна України не братиме участь у зимовій Універсіаді-2019 у російському Красноярську.

“Перший заступник Міністра Ігор Гоцул не надавав коментарів щодо участі збірної України в Універсіаді-2019, в тому числі — російському агентству ТАСС”, — повідомили у міністерстві з приводу цієї інформації.

Так, у Мінмолодьспорту зазначили, що не надають коментарі та не відповідають на інформаційні запити російських ЗМІ з 2014 року.

Крім того, у міністерстві також роз’яснили, що рішення щодо участі збірної України у зимовій Універсіаді-2019 у Красноярську знаходиться у межах компетенції Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України.

“Позиція Мінмолодьспорту щодо участі українських спортсменів у змаганнях на території Росії залишається незмінною: підготовка та участь збірних команд у таких змаганнях не фінансується з Державного бюджету України, як і виплата відповідних призових тощо. Всі ризики щодо перебування спортсменів на території країни-агресора беруть на себе федерації з видів спорту та самі атлети”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, остаточне рішення з приводу участі збірної України в зимовій Універсіаді-2019 в Красноярську має бути прийнято в лютому 2019 року.