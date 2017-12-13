В Минкультуры заверили, что не запрещали Деда Мороза и Снегурочку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Министерстве культуры Украины заверили, что не запрещали использовать образы Деда Мороза и Снегурочки на новогодних мероприятиях для детей. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе ведомства.
"Никаких распоряжений относительно использования указанных персонажей (Деда Мороза и Снегурочки) Министерство культуры не давало", - отметили в пресс-службе.
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В Минкультуры также отметили, что ведомство никак не влияет на проведение новогодних и праздничных детских мероприятий, каждый может проводить Новый Год "как хочет".
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Отметим, ранее в сети появилась информация о том, что в Министерстве культуры Украины якобы настоятельно рекомендовали использовать во время празднования новогодних детских праздников вместо Деда Мороза - Святого Николая или Санта Клауса, а вместо Снегурочки - Зиму или Зимушка.
Напомним, главную елку страны зажгут на Софийской площади в День Святого Николая, 19 декабря.