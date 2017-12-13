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У Мінкультури запевнили, що не забороняли Діда Мороза та Снігуроньку

У Мінкультури запевнили, що не забороняли Діда Мороза та Снігуроньку

Київ • УНН

 • 27545 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Міністерстві культури України запевнили, що не забороняли використовувати образи Діда Мороза та Снігуроньки на новорічних заходах для дітей. Про це повідомили кореспонденту УНН у прес-службі відомства.

“Ніяких розпоряджень стосовно використання зазначених персонажів (Діда Мороза та Снігуроньки) Міністерство культури не давало”, — зазначили в прес-службі.

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У Мінкультури також зазначили, що відомство жодним чином не впливає на проведення новорічних та святкових дитячих заходів, кожен може проводити Новий Рік “як хоче”.

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Зазначимо, раніше в мережі зявилась інформація про те, що в Міністерстві культури України нібито настійно рекомендували використовувати під час святкування новорічних дитячих свят замість Діда Мороза — Святого Миколая або Санта Клауса, а замість Снігуроньки — Зиму або Зимоньку.

Нагадаємо, головну ялинку країни засвітять на Софійській площі у День Святого Миколая, 19 грудня.

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